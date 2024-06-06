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Türk Parlamenterler Birliği 20. Olağan Genel Kurul ve Yönetim Seçimi Gerçekleştirildi

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Türk Parlamenterler Birliği'nin 20. Olağan Genel Kurul ve Yönetim Seçimi Toplantısı'nda, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ile yedek üyeleri belirlendi. Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, seçimlerin hayırlı olmasını diledi ve yeni dönemde milletvekillerinin hizmetlerinden istifade etmeyi düşündüklerini belirtti.

Türk Parlamenterler Birliği 20. Olağan Genel Kurul ve Yönetim Seçimi Toplantısı'nda, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ile yedek üyeleri belirlendi.

TBMM Büyük Grup Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, açılış konuşmalarının ardından Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ile yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Toplantı sorası AA muhabirine konuşan Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Türk Parlamenterler Birliğinin mevcut ve önceki dönemde milletvekilliği yapan kişilerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Pakdil, yeni dönem içerisinde insanların hak ve hukukları, Türkiye'nin gelişimi konusunda milletvekillerinden azami ölçüde istifade etmeyi düşündüklerini söyledi.

Pakdil, "Bu konuda gayreti olan, birikimi olan insanlarla birlikte daha geniş bir çerçevede hizmeti hem milletvekillerimiz için hem de ülkemiz için sunacağımıza inanıyorum. Kadrolarımızda değişiklikler oldu. Bu dönem içerisinde yönetim kurulumuzda, aktif olarak şu anda milletvekilliği yapan arkadaşlarımızın sayısı arttı. İnşallah bu arkadaşlarımızın da katkısıyla, ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında, hem Meclis Başkanımızla hem de siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle birlikte bu hizmeti beraber yürüteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Nevzat Pakdil Politika Güncel Haberler

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