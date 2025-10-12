Türk Milliyetçiliği Geleceği İnşa Etmekle Mümkündür

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milliyetçiliği, kinle değil adaletle, nefretle değil sorumlulukla büyür çünkü bizler biliyoruz ki milliyetçilik, geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez, asıl görev, geleceği inşa etmektir." dedi.

Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneğinin Ankara'daki otelde düzenlenen kongresine katıldı.

Milliyetçiliği, kimilerinin "sadece manevi şuur", kimilerinin "vatan, millet, bayrak sevgisi", kimilerinin ise "bir marşın coşkusu" olarak tanımladığını anlatan Dervişoğlu, farklı bir tanım yapmak istediğini, milliyetçiliğin "milletinin yükünü kendi omuzlarında hissetmek" olduğunu söyledi.

Türk milliyetçiliğini "inşa hareketi" olarak tanımlayan Dervişoğlu, "Türk milliyetçiliği, kinle değil adaletle, nefretle değil sorumlulukla büyür çünkü bizler biliyoruz ki milliyetçilik, geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez, asıl görev, geleceği inşa etmektir. Ben, size 'Gelin, geleceği beraber inşa edelim.' diyorum. Sorumluluklarımızı, çabalarımızı, enerjimizi birleştirip yarının aydınlık ufuklarıyla buluşalım, hür, müreffeh ve kalkınmış bir Türkiye'yi el birliğiyle yeniden şahlandıralım diyorum." şeklinde konuştu.

Kökleriyle güçlü, ufkuyla özgür gençlik istediklerini vurgulayan Dervişoğlu, Türk milliyetçiliğinin sadece hamasetle bağırmak olmadığını ifade etti.

Dervişoğlu, Türk milliyetçiliğinin çalışmak, okumak, üretmek ve sorgulamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zira bir milletin geleceği, gençliğinin aklında ve ahlakındadır. Eğer sizler, üniversitelerde bilimde öncü, fabrikalarda üretimde öncü, siyasette dürüstlükte öncü olursanız, işte o zaman Türk milleti yeniden yükselişe geçecektir. Unutmayın, Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir.' derken yalnızca bir temenni dile getirmedi, aynı zamanda bir sorumluluk yükledi. Başbuğ Türkeş, 'Türk gençliği, büyük davaların sahibidir.' derken hamasetten söz etmedi, bir görev verdi. Siz, bu milletin en büyük yükümlülüğünün taşıyıcılarısınız."

"Macera peşinde koşamayız"

Dervişoğlu, milliyetçiliğin, dar bir kimlik siyaseti değil bilimde özgürleşmek, ekonomide bağımsızlaşmak, kültürde şahsiyetli duruş göstermek olduğunu söyledi.

Salondakilere, "Gücünüzün kaynağı yalnızca öfkeniz olmasın, bilginiz de olsun." tavsiyesinde bulunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Hedefiniz, yalnızca geçmişin ihtişamı olmasın, geleceğin inşası olsun ve yolunuz yalnızca sloganlardan ibaret olmasın, emekten, ahlaktan ve adaletten geçsin. O zaman inanıyorum ki sizler, bu milleti hak ettiği aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Asla unutmayın ve aklınızdan çıkarmayın, kaybedecek bir neslimiz daha yoktur. Macera peşinde koşamayız. Mutlaka başarmak ve tarihe karşı yüklendiğimiz sorumluluğun icaplarını yerine getirmek zorundayız. Ben kıyamet gününe kadar sizin yanınızda, safınızda, kazdığınız siperde olacağım."

Programa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katıldı.