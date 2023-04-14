Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatları tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçime 1 ay kala tempo artıran MHP teşkilatları, her platformda vatandaşla buluşmak için yoğun gayret gösteriyor.

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, Mesken Mahallesi'nde geniş katılımlı bir iftar p ramı düzenledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programı, dualar ile başladı. Programın açılış konuşmasını MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı yaptı. MHP Bursa 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu da iftar programında Mesken Mahallesi sakinlerine seslendi.

Programda konuşan Zırhlıoğlu, "Bütün batı ülkeleri bu seçimin son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Bir tarafta 15 Temmuz'da hain darbe girişimi sonrası milletimizin meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta yedi düvelin art arda dizildiği, hiçbirinin birbiriyle benzer bir tarafının olmadığı, görünürde 6 partiden oluşan, kendilerine 'Millet İttifakı' diyen ama genel başkanımızın ifadesiyle 'Zillet İttifakı' bulunuyor. Bu mücadelede milletimiz, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yüzüncü yılında ortaya koyduğu Türk asrı ve Türkiye Yüzyılı iradesinin önünü açmanın ya da bir yüzyıl daha bu ümitle beklemek için geriye gitmenin kararını verecektir" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti zillete geçit vermeyecek"

Yaptığı saha çalışmaları neticesinde Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidar olacağını belirten Zırhlıoğlu, "Bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'deki üye sayısının da en çok sayıya ulaştırılması kritik önem arz ediyor. Biz, pandemiden bu yana yaptığımız saha çalışmalarımızda vatandaşla buluşuyor ve kucaklaşıyoruz. Sahada görüyoruz ki Türk Milleti, zillete geçit vermeyecektir" dedi. - BURSA