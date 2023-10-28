Türk Kızılayı : "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika