Türk-İş Bölge Temsilcisi Ali Bostan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösterdi

Türk-İş Bölge Temsilcisi Ali Bostan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Türk-İş ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi ve özür beklediklerini söyledi.

TÜRK-İş Bölge Temsilcisi Ali Bostan İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türk-İş ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Basın emekçilerine, şehit ailelerine hakaret ediyordu, bir sürü gafları var. Kendisi bu söylemlerle gündeme gelmek istiyorsa yanlış bir yolda. En kısa sürede özrünü bekliyoruz" dedi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Ankara'da bir televizyon kanalında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş'e yönelik "Türk-İş AK Parti'nin arka bahçesi oldu" sözlerine Kocaeli'de görev yapan sendikalar tepki gösterdi. Türk-İş İl Temsilciliğinde bir araya gelen Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri, basın açıklamasında bulunarak Lütfü Türkkan'ın konuyla ilgili özür dilemesini istedi.