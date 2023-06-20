Türk-İŞ Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay: "Bugünün şartlarında yapılması gereken buydu bunu yaptık"

Türk-İŞ Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay: "Bugünün şartlarında yapılması gereken buydu bunu yaptık" "Bu zamlar, enflasyon dursun da zam almanın bir anlamı yok" "Enflasyon durmadığı sürece zammın bir anlamı yok"