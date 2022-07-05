Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2 yıllık hasretten sonra yeniden Kabe'ye kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, " Hac, iman ve tevhid inancını, birliktelik ruhunu yaşatan bir ibadettir. Mebrur bir haccın karşılığı cennettir. Hac yapanların annelerinden doğdukları günkü gibi olacağı müjdesini Peygamber Efendimiz veriyor" dedi.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın 2 yıl aradan sonra, kısa bir sürede, salgın sonrası tedbirleri alarak başarılı bir hac organizasyonu yapmasından dolayı teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu sene 65 yaş sınırı sebebiyle kur'a çıkıp gelemeyen 31 bin 226 Türk hacı adayımızın 2023 yılında sınırlama kalkarsa, kur'a ya girmeden mukaddes mekanlara gelebileceklerini müjdeledi. Türk hacılarının yaş ortalamasının 2019'da 61 iken bu sene 54'e indiğine dikkat çeken Başkan Erbaş, Meş'aril Haram'da bütün tedbirlerin tam olarak alındığını söyledi. Bu sene 3 hacı adayı kalp sektesi neticesi hayatını kaybetti. Hacılarımızda Covid-19 vakası tespit edilmedi.

Bütün insanlığa hacdan mesajlar var

Dünya'nın birçok yerinde ırklar yüzünden tefrikalar çıkarıldığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac'da ise farklı renklerden, dillerden insanlar birleşiyor. Kabe'de omuz omuza tavaf ediyorlar. Cahiliye döneminden bin beter cahiliyeyi, sömürü düzenlerini devam ettirmek isteyenlere İslamiyet, Beytullah'dan Allah'ın evinden önemli bir mesaj gönderiyor. İslamiyet, insanlık için bir nimettir. Irkçılık maalesef 21. asırda da sürüyor. İslam'ın aydınlığına, bütün dünyanın ihtiyacı var. İnsanlar arasındaki üstünlüğün ırklarla olmadığını, üstünlüğün ancak takvada (İslamiyet'e uymak) olduğunu birçok yere ulaştırmak gerekiyor. Kabe'de omuz omuza tavaf ediyoruz. Bu durumu hacdan, memleketimize dönünce de devam ettirme mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.

Diyanet İşleri'nin 2019 yılı hac organizasyonunda başlattığı "Yeşil Hac" ve "Sıfır İsraf, Sıfır Atık" uygulamasının bu sene de devam ettiğini hatırlatan Ali Erbaş, irşad faaliyetlerinin de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yoğun bir şekilde yapılması için ekiplerin eksiksiz mukaddes mekanlarda bulunduğuna işaret etti.

Bu sene ilk defa Suudi Arabistan'dan ve dünya genelinden 1 Temmuz 1957'den önce dünyaya gelenlerin Hac ibadetine alınmadıklarını belirten Ali Erbaş, dualarının 65 yaş sınırının gelecek sene kaldırılması olduğunu kaydetti. Bu sene 193 şehit yakını ve gazi de kutsal topraklara getirildi. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Avrupa ülkelerindeki Müslümanlar için başlattığı, internet ortamında Hac Bakanlığı'nın direk hac vizesi vermesi ve konaklama satışı yapması uygulaması ile alakalı kendilerine ulaşan bir bilgilendirme olmadığını, bu konuda bir açıklama beklediklerini sözlerine ekledi. - MEKKE

İhlas Haber Ajansı / Politika