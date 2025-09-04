Haberler

Türk F-16'ları Yunanistan TARAFINDAN İhlal Edildi

Türkiye'ye ait iki F-16 uçağının Atina FIR hattını ihlal etmesi sonrası Yunanistan, silahsız Türk Deniz Karakol Uçağına silahlı F-16'larla müdahale etti. Olay, NATO tarafından raporlandı.

MSB Kaynakları: ( Türkiye'ye ait 2 adet F-16 uçağının Atina FIR hattını ihlal etmesine ilişkin haberler) Bahse konu olay gününde de her zaman olduğu gibi Türk P-72 tipindeki Deniz Karakol Uçağı NATO (Associated Support) uçuşu olarak hem NATO hem de Yunanistan makamlarının bilgisi içerisinde görevini icra etmiştir. Buna rağmen Yunanistan tarafından bu silahsız uçağımıza Girit/Kastellion meydanından silahlı 2 adet F-16 uçağı ile reaksiyon gösterilmiş ve önleme yapılmıştır. NATO makamları olay sonrası NATO raporlaşma usulleri aracılığıyla bilgilendirilmiştir.

