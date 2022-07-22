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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Bakan Özer'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Bakan Özer'e ziyaret

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret ederek, sendikanın taleplerini dile getirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret ederek, sendikanın taleplerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret eden Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bakan Özer'e kabullerinden dolayı teşekkür ederek sendikanın taleplerinden bahsetti. Geylan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ederek gündemle ilgili kanaatlerimizi paylaştım. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, miktarının artırılarak tüm eğitim çalışanlarına ödenmesini bir kez daha dile getirdim. Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerinde yaşanan internet kaynaklı ve diğer teknik sıkıntıları ifade ederek çözüm getirilmesini talep ettim. Özellikle 180/240 saatlik programların verilen sürede tamamlanmasının zorluğuna dikkat çektim. 22-27 Temmuz'da yönetici atama, 1-13 Ağustos'ta öğretmen atama ve 15-26 Ağustos'ta müfettiş yardımcılığı atama mülakatlarında adayların yazılı sınav puanlarının rencide edilmemesinin önemini vurguladım. Proje okullarının yönetici ve öğretmen atamalarında yaşanan ciddi ötekileştirmeleri dile getirerek, artık bu arazlı durumun MEB'in gündeminden çıkarılması zorunluluğunu vurguladım. Bu yıl yapılan 20 bin öğretmen atamasının çok yetersiz olduğu ve bir an önce en azından ücretli öğretmen sayısını karşılayacak seviyede yeni atama yapılmasının gerekliliğini dile getirdim. Nazik kabulünden dolayı Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum."

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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