Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest - Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, kadınların yoga yapmasına izin verilmeyen Dede Korkut Parkı için valiliğin ve vakfın herhangi bir yasaklama kararı olmadığını belirterek, "Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, 'burada CİMER'e şikayet var' diye kendisine söylendiği için o herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmanın yasak gibi bir yasak yok. Yanlış bir bilgilendirme" dedi.

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte yoga yapılmasının ve çimlere basılmasının yasak olduğu öne sürülen Dede Korkut Parkı'nda açıklamalarda bulundu. Parkın vakıf sorumluluğunda olduğunu ifade eden Avcı, "Burası gerçekten özgür parkı. Burada fiziki mekan sınırlaması da yok. Ulaşım, erişim bakımdan da sınırlama yok. Ayrıca etkinlikler bakımından da herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla herkes istediği gibi, istediği zaman spor yapabilir, dinlenebilir. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinleyebilir, yoga yapabilir, doğum günü partisi yapabilir. Her türlü etkinlik burada serbesttir. Burada herhangi bir yasak bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sosyal medyada özellikle 'Eskişehir'de yoga yasaklandı' türünde başlatılan birazda doğrusu sistematik dezenformasyon kampanyası olduğu izlenimini uyandıran dezenformasyona itibar edilmemesi için bu basın açıklamasını yapıyoruz" dedi.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda buluşan grup, pazar sabahı yoga yapmak istedi. Hazırlıklarını tamamlayan grubunun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1'i temizlik personeli 2 kişi, yere serdikleri matların (minder) çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER'e şikayet olduğunu söyledi. Yoga yapacak grup, personele tepki gösterip diyalogları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi. Grup üyelerinin yaşananları sosyal medyada paylaşması üzerine, parkta yoga yapmanın yasak olduğu belirtilerek çok sayıda paylaşım yapıldı. Türk Dünyası Vakfı ise sosyal medya hesabından park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerektiğini açıklamıştı.