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Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruluyor

Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruluyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Noterler Birliği'nin kurulmasına yönelik mutabakat zaptını imzaladıklarını açıkladı. Bu iş birliği ile noterlik alanında mesleki iş birliği ve bilgi paylaşımının artması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2023 yılının Ekim ayında ülkemizin ev sahipliğinde Türk Dünyası Noterler Birliğinin Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu iş birliğiyle noterlik konusunda karşılıklı mesleki iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımını en üst seviyeye taşıyacağız. Böylece Türk dünyasında yapılan bir noterlik işleminin katılımcı ülkeler arasında denkliğini sağlayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Arabulucular Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'na katıldı. Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 32 yıl önce Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirve ile temellerinin atıldığını belirten Bakan Tunç, "2009'da Nahçıvan Anlaşması ile sonrasında 2010'da İstanbul'da yapılan konsey toplantısıyla ve İstanbul cephesiyle Türk Devletleri Teşkilatı adını alarak Türk devletleri; kurumsallaşma yolunda, teşkilat olma yolunda çok önemli bir başlangıç yaptılar. Bu birliktelikle ortak dil, kültür ve tarihe dayalı beşeri ilişkilerimizin de artmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini hedefledik. Bu amaçla adaletten eğitime, sağlıktan kültüre, ekonomiden enerjiye kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

"Hepimizin ortak bir vizyonu olmalıdır"

Arabuluculuk mekanizmasının ticari ilişkilerde bir istikrar aracı olarak benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik dayanışmayı güçlendirecek, Türk dünyasının ekonomik bağlarını daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Bu faydalarını dikkate aldığımızda Türk dünyasının arabuluculuk alanında uluslararası bir merkez haline gelmesi hedefi hepimizin ortak bir vizyonu olmalıdır. Böylece bölgemizde ve dünyada barışa hizmet eden bu yöntemi geliştirmek, ülkelerimizin kültürel ve toplumsal bir başarı hikayesi olarak uluslararası arenada örnek gösterilmesine imkan sağlayacaktır. Bu doğrultuda, arabuluculuk alanında ortak stratejiler belirlemenin ve bölgesel iş birliklerini artırmanın, Türk dünyasının küresel liderliğini pekiştirecek önemli adımlardan biri olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasında yapılan bir noterlik işleminin katılımcı ülkeler arasında denkliğini sağlayacağız"

Teşkilata üye devletler arasında siyasi, kültürel, ekonomik, ticari ve askeri alanların yanında adalet ve yargı konularındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesine ve geliştirilmesine önem verdiklerini açıklayan Tunç, şöyle konuştu:

"2021 yılında İstanbul'da Türk devletlerinin bağımsızlığının 30. yıldönümünün kutlandığı 8. Zirve'de Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni her birlikte kabul etmiştik. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlayacak bu vizyon belgesinde adalet alanındaki iş birliğinin daha ileri noktalara taşınmasını açıkça taahhüt etmiştik. İşte bu hedef doğrultusunda son on yılda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yüksek yargı kurullarına, yüksek mahkemelere, başsavcılara, adalet akademilerine, avukatlara ve noterlere ilişkin iş birliğimizi artıracak önemli toplantılar ve çalışmalar yaptık. Bu kapsamda 2023 yılının Ekim ayında ülkemizin ev sahipliğinde Türk Dünyası Noterler Birliğinin Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu iş birliğiyle noterlik konusunda karşılıklı mesleki iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımını en üst seviyeye taşıyacağız. Böylece Türk dünyasında yapılan bir noterlik işleminin katılımcı ülkeler arasında denkliğini sağlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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