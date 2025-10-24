Haberler

Türk Dünyası'nda Sanayi ve Teknolojide İş Birliği Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan ve Kırgızistanlı mevkidaşları ile Bakü'de bir araya gelerek Türk dünyasında sanayi ve teknoloji alanında iş birliğinin güçlendirilmesini tartıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakyt Sydykov ve Türk Dünyası Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sydykov ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Türk dünyasında sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri ele alındı. Kacır, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk dünyasının teknolojik bağımsızlığı ve kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
