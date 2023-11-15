Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu'na Bakan Özhaseki Katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu'na katıldı.-

Bakan Özhaseki, forumla ilgili yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu'na katıldık. Gönül coğrafyamız Türk dünyasının temsilcileriyle, iklim değişikliğiyle mücadelemize ve çevre projelerimize dair tecrübelerimizi paylaştık. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz eliyle sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattık. Kıymetli katılımcılara; Türk Dünyası Meteoroloji Birliği'nin, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulması için çağrıda bulunduk. Başta Meteoroloji olmak üzere çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanlarındaki çalışmalarımızı, Türk devletlerimizle paylaşmaya; iş birliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.