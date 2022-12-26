Türk donanma gemisi Burgazada Pakistan'da
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Pakistan Donanma Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk donanma gemisi Burgazada'nın Karaçi Limanı'na ulaştığı belirtildi.
Pakistan Donanma Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk donanma gemisi Burgazada'nın Karaçi Limanı'na ulaştığı belirtildi.
Burgazada, Pakistan'ın Karaçi Limanı'na geldi. Pakistan Donanma Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin Pakistanlı yetkililer ve Türk diplomatik heyeti tarafından törenle karşılandığı belirtildi. Gemi mürettebatının, iki ülkenin donanma alanındaki ilişkilerini geliştirmek amacıyla Karaçi'ye geldiği ifade edilirken, ziyaretin bölgede barışı tesis etmeye yönelik ortak çabaları daha da ilerleteceği vurgulandı. - KARAÇİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika