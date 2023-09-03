Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Dış Politika Toplantısı Düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Devlet Başkanlarının Dış Politika Konularındaki Yardımcıları/Danışmanları Gayriresmi Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda, üye devletler arasında işbirliğinin artırılması ve TDT faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca, TDT 10. Zirvesi'nin düzenlenmesi ve Türk dünyasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.