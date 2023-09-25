Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı Azerbaycan'da Gerçekleştirilecek

Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Toplantılarda tarımın geleceği ve iş birliği ele alınacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Konulu 2. Bakanlar toplantısı ve 2. Türk Agro İş Forumu Bakanlar/Heyet Başkanları toplantısı, Bakü'de 2 gün sürecek. Yarın başlayacak toplantılarda tarımın geleceği ve iş birliği ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın toplantılar kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi de bekleniyor.