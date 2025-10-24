Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Görüşmeleri

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Görüşmeleri
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 2'nci Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katılarak çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında Türk dünyasında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2'nci Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır burada Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakyt Sydykov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Türk dünyasında sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri ele alındı. Kacır, görüşmelere ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dünyasının teknolojik bağımsızlığı ve kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

