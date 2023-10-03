Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da Siyasi İstişareler Gerçekleştirecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yarın İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde 4 Ekim tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde çok taraflı siyasi istişareler gerçekleştirilecek. İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar temsil edecek. İstişarelerde, Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, TDT gündemindeki iş birliği konuları, TDT'nin güçlendirilmesine ilişkin hususlar ile Türk Dünyasını ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar'ın bu vesileyle, TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. - ANKARA