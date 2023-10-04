Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da İstişareler Gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde İstanbul'da çok taraflı siyasi istişarelerin gerçekleştirileceğini duyurdu. İstişarelerde, TDT Zirvesi hazırlıkları, işbirliği konuları ve Türk Dünyasını ilgilendiren konular ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde 4 Ekim tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde çok taraflı siyasi istişareler gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde 4 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde çok taraflı siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar temsil edecektir. İstişarelerde, Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, TDT gündemindeki işbirliği konuları, TDT'nin güçlendirilmesine ilişkin hususlar ile Türk Dünyasını ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar'ın bu vesileyle, TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.