Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı New York'ta Gerçekleşti

ABD'nin New York kentinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu, 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilatın BM ve İİT gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.