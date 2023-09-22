Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı New York'ta Gerçekleşti
ABD'nin New York kentinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu, 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilatın BM ve İİT gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bulunduğu ABD'nin New York kentinde bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda Azerbaycan'ın anti-terör operasyonu, 10'uncu TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.