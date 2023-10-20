Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şurası Ankara'da Başlıyor

Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şurası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde 23-26 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Şuranın teması, Uluslararası Adli Yardım Konusunda Ülkelerdeki Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları olacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şurası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde 23-26 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şura, Türk devletlerinin başsavcılık makamları işbirliğiyle 23 Ekim'de Ankara'da başlayacak. Şuranın teması, Uluslararası Adli Yardım Konusunda Ülkelerdeki Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları olacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başsavcılarının da katılacağı şuraya, Uluslararası Savcılar Birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği yetkilileri de iştirak edecek.

Açılış programı 23 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak olan şura, 26 Ekim'e kadar sürecek.