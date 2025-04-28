TÜRK-AY Dönem Başkanlığı Azerbaycan'a Devredildi

AYM'den yapılan açıklamaya göre; Yüksek Mahkeme'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Türk Devletleri Teşkilatı üyesi/gözlemci ülkelerde hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma ve güçlendirme, iş birliğini geliştirme ve diyaloğu arttırma hedefleriyle 27 Nisan 2022 tarihinde kurulan TÜRK-AY'ın Üyeler Kurulu Özel Oturumu İstanbul'da düzenlendi. 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen oturum, AYM Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan'ın açış konuşması ile başladı.

'TÜRK-AY ÇATISI ALTINDA BİR ARAYA GELİNDİ'

Başkan Vekili Gökcan, Türk dünyasının ortak dil ve tarih temelindeki birlikteliğinin diğer alanlara da güçlü bir şekilde yansıması hedefi kapsamında, insan hakları ve anayasa yargısının gelişmesine katkıda bulunmak ve daha müreffeh bir Türk dünyası temin etmek için TÜRK-AY çatısı altında bir araya gelindiğini ifade etti. TÜRK-AY Genel Sekreterler Toplantısı'nda TÜRK-AY dönem başkanlığı görevinin Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne devredilmesinin kabul edildiğini hatırlatan Gökcan, TÜRK-AY'ın Daimi Sekretaryası olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin, bugüne kadar onur ve gayretle yürüttüğü dönem başkanlığı görevini Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne devretmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

'ÇOK SAYGIN BİR PLATFORM'

Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın ardından TÜRK-AY üyesi anayasa mahkemelerinin başkan/üyeleri kürsüye geldi. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Bakyt Nurmukhanov, Kırgız Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Emil Oskonbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Akmal Rakhmanov yaptıkları konuşmalarda, TÜRK-AY'ın kuruluş amacı bağlamında ve yürüttüğü faaliyetler kapsamında çok saygın bir platform olduğunu belirterek, bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür etti ve dönem başkanlığını devralan Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ni tebrik ederek desteklerini dile getirdi.

'TÜRK-AY'IN GELECEĞİNDE DAİMA YAPICI BİR ORTAK OLARAK YER ALACAĞIZ'

AYM Başkanı Kadir Özkaya ise Türk dili konuşan ülkelerin anayasa yargısı kurumları arasında kalıcı ve sistemli bir iş birliği hedefiyle kurulan TÜRK-AY'ın, sadece ortak hukuki değerleri değil; aynı zamanda ortak dil, kültür ve tarihi de merkeze alarak anayasa yargısında dayanışma ruhunu pekiştirdiğini dile getirdi. TÜRK-AY'ın tarihsel ve kültürel bağların yanı sıra hukuk devleti ilkesi çerçevesinde kurumsal iş birliğini kalıcı hale getirerek Türk dünyasında adaletin, barışın ve hukuki istikrarın yaygınlaşmasına katkı sağladığını ifade eden Başkan Özkaya, "TÜRK-AY'ın kuruluşundan bu yana geçen kısa ama anlamlı süre zarfında hukuk devleti ilkesini, anayasal adaleti ve insan haklarına dayalı yargı kültürünü Türk dünyasında güçlendirme yönündeki ortak irademiz, somut adımlarla şekillenmiş ve kurumsal bir yapıya kavuşmuştur" dedi. TÜRK-AY'ın yeni dönem başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne başarılar dileyen Özkaya, "Ülkem ve Mahkemem adına TÜRK-AY'ın geleceğinde daima yapıcı bir ortak olarak yer almaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

'TÜRK-AY, TÜRK DÜNYASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU'

TÜRK-AY'ın dönem başkanlığını iki yıl yürütecek olan Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Başkanı Ferhad Abdullayev de kuruluşundan bugüne kadar TÜRK-AY'ın çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve Türk dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Aynı kökten, aynı kültürden gelen TÜRK-AY üyeleri arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin dönem başkanlığında da özverili çalışmalar yürütüleceğini vurgulayan Abdullayev, TÜRK-AY'ın gelişmesi ve güçlenmesi kapsamında bugüne dek yürütülen çalışmalar için teşekkür etti ve AYM'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Devir teslim töreninde, TÜRK-AY dönem başkanlığının simgesi olan nişane, AYM Başkanı Özkaya tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Abdullayev'e teslim edildi.