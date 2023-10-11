Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
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Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada tezkere kabul edildi.
Türk askerinin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda tezkere kabul edildi.
Tezkereye Yeşil Sol parti Grubu 'hayır' oyu verirken diğer parti grupları 'evet' oyu verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika