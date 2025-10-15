Çanakkale Tarihi Alanı Düzenlemesi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak.

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Vakıflar Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak koşuluyla bu şirketlere doğrudan kiraya verilebilecek.

Yatırım karşılığı uzun süreli kira sözleşmeleri hariç yıllık kira bedeli Vakıflar Meclisi tarafından her yıl belirlenecek bedelin altında kalan taşınmazların sözleşmeleri, noter tasdiki olmaksızın imza altına alınabilecek.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait işgalli taşınmazlar için tespit ve takdir edilecek kullanım bedeline, Devlet İhale Kanunu'nda yer alan ecrimisile ilişkin indirimler uygulanmayacak.

Zirai faaliyet kapsamında kiralanan vakıf taşınmazı, kiracılarının verilen sürede borcun tamamını ödememesi durumunda ise kiracının sözleşmesi feshedilmiş sayılacak ancak tahliye süreci ürünün kaldırılmasından sonra gerçekleştirilecek. Sözleşmenin feshi ile tahliye süreci arasında geçen süre için ecrimisil tahakkuk ettirilecek.

Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy veya diğer kamu tüzel kişileri ile bunlara ait müessese, iktisadi işletme ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları, mazbut vakfına devrolacak. Söz konusu tüzel kişiliklerin mülkiyetinde olup doğrudan vakfedilen veya mevcut olup olmadığına bakılmaksızın vakıf kaynaklarından inşa edilmiş, onarılmış veya ilaveler yapılmak suretiyle katkı sağlanmış vakıf kültür varlıkları, vakıf yoluyla meydana gelmiş sayılacak.

İntifa hakkına konu mazbut vakıflar ile Genel Müdürlük tarafından geçici olarak yönetilen vakıfların yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 40'ı yönetim ve temsil masrafı olarak Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek.

Vakıflar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kiracılık ilişkisi nizalı şekilde devam edenler veya 30 Haziran 2025 tarihinden önce işgalci olanlar ile taşınmazları ticari faaliyetlerde kullanan mevcut kiracılarla, Genel Müdürlüğe herhangi bir borcunun bulunmaması, Genel Müdürlüğe karşı açtıkları davalardan tüm yargılama giderlerini üstlenerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat etmeleri, belirlenecek yeni kira bedeli ve kira şartlarını kabul etmeleri ve bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 5 yıla kadar kira sözleşmesi yapılabilecek.

Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda işgalci olanlardan bu madde kapsamında başvurmayanlar ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen sözleşmeyi imzalamayanlar, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca tahliye edilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkili olacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na yönelik düzenlemeler

Teklifle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun'a ekli harita ve koordinat listesi ile bazı tanımlarda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, "Tarihi Alan" ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen, Kanun ile Başkanlığın görevli ve yetkili olduğu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı ifade edecek. Kanun'un tanımlar bölümüne, Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu eklenecek.

Harita ve koordinat listesi değişikliğiyle mevcut harita ve koordinat listesinin karayla tam olarak örtüşmemesi dolayısıyla oluşan sorunlar giderilecek, deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Tarihi Alan sınırları içerisine alınacak.

Teklifle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde uyulacak esaslar ile bazı tanımlara ilişkin düzenlenme yapılıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Koruma Komisyonu kararlarına uymak zorunda olacak. Tarihi Alan'da işlenen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Alan Başkanlığına da gönderecek. Alan Başkanlığı, başvurusu üzerine, açılan davaya katılan olarak kabul edilecek.

Alan'ın arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak ilgili kurumların görüşü, Alan Başkanlığının teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan sınırları genişletilebilecek.

Tarihi Alan'daki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi Orman Kanunu hükümleri uyarınca fonksiyonel orman amenajman planlarına göre Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve elde edilen tüm gelirler Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye bütçesine aktarılacak.

Tarihi Alan sınırları içinde yer almamakla birlikte, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi nedenlerle yönetim ve gelişiminin sağlanması bakımından Tarihi Alan ile irtibatlı olduğu Alan Başkanlığınca tespit edilen yerler ilgili kurumların görüşü, Alan Başkanlığının teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan bağlantı noktası olarak belirlenebilecek. Belirlenen bağlantı noktaları Tarihi Alan kabul edilecek. Bağlantı noktalarına yönelik tüm iş ve işlemler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yürütülecek.

Tarihi Alana ilişkin müze kurulabilecek

Çanakkale Savaşları ile ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılacak. Bunların ilgili mevzuata göre tasnif ve tescili, korunması, kullanımı, denetimi, sergilenmesi ile diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Alan Başkanlığı tarafından Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alana ilişkin müze kurulabilecek. Kurulan müzeler devlet müzesi statüsünde olacak. Bu şekilde kurulan müzelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzenleri, Bakanlık ile Milli Savunma Bakanlığının görüşleri alınarak Alan Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Alan Başkanlığınca Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli veya kullanım izni bulunan taşınmazlara ilişkin yapılacak işlemlerde Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

Kanun teklifiyle Uludağ Alanı Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Buna göre, Uludağ Alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler Alan Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'ndaki düzenlemeler

Teklifle, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nda Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca düzenleme yapılıyor. Buna göre, Vakfın organlarında, Vakıf senediyle oluşturulacak birimlerde ve Vakıf tarafından düzenlenecek toplantı, konferans gibi etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere ödenecek harcırahlar, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre belirlenecek ve Vakıf bütçesinden ödenecek.

Vakıfta, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler hariç olmak en fazla 200 kişi istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı bu sayıyı iki katına kadar artırmaya yetkili olacak. Vakıfta istihdam edilecek personele ödenecek ücret ve varsa diğer mali hakları, görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi, alanında uzmanlığı esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek. Vakfın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamayacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yarısına kadar attırmaya ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olacak.

