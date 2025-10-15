Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi (1)

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli'de faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. Bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak.

Genel asayişin sağlanması amacıyla Kimlik Bildirme Kanunu'nda düzenlemelere gidiliyor. Buna göre de marina, liman ve kıyı tesislerinin işletenlerine ve gemi/deniz turizmi aracı kiralayanlara "kimlik bildirme" yükümlülüğü getirilecek.

Aynı kanundaki diğer bir değişiklikle işletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak.

Genel kolluk faaliyeti kapsamında kullanılan bilgisayar terminallerinde anlık olarak takibin sağlanabilmesi amacıyla bilgisayar terminallerine bağlanmayan veya mevcut bilgi ve kayıtlarını anlık olarak göndermeyen ya da gerçeğe aykırı kayıt tutan konaklama tesislerine, söz konusu ihlali aynı takvim yılı içinde tekrar etmeleri halinde en son kesilen para cezasının iki katı ceza uygulanacak. Bunun aynı yıl içinde dördüncü kez ihlali halinde resmi konaklama yerleri, özel hastane, huzurevleri ve sosyal tesislerin ruhsatları iptal edilecek.

Teklifle, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, müzelere, ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına, tiyatro, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç opera, seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültür etkinliklere, kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri döner sermaye gelirlerine eklenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün memur veya işçi kadrolarında bulunup düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koro ve toplulukları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesindeki Müzik Toplulukları emrinde ses ve saz sanatçısı olarak görevini icra eden ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak başvuranlardan, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sanatsal yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar 28 Şubat 2026'ya kadar Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili kapsamındaki durumlarına uygun sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atanacak. Bu şekilde atananların sayısı 72'yi geçemeyecek.

Sözleşmeli sanatçı pozisyonlarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde geçirdikleri hizmet süreleri, yeni pozisyonlarının mali haklarının belirlenmesinde ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla emekli keseneğine esas aylık ya da sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde değerlendirilecek. Bunlar, atandıkları pozisyonun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki kadrolarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli sanatçı pozisyonuna geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına yönelik düzenlemeler

Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahallin en büyük mülki amirince her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlar, işletmelerin belge numaralarını Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanı üzerinden doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak.

Faaliyetlerinde işletmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanındaki geçerli belge numaralarına yer vermeyenler ile belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlardan Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayanlara her bir ilan için 25 bin idari para cezası verilecek.

Bakanlık tarafından ihlalin gerçekleştiği konaklama işletmesine ilişkin yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına, erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Ayrıca bu karara uymayanlar hakkında her bir tespit için 100 bin idari para cezası uygulanacak. İçeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Sulh ceza hakimliğince verilen karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalar ile diğer yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri ve ihyası sırasında bu mekanların, bulundukları parsellerde yapılması gereken araştırma, sondaj ve arkeolojik kazılar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak, yaptırılacak. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanacak.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenecek maddeyle, kamu taşınmazları üzerindeki süre uzatım işlemlerine yönelik düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, kanunun geçici 23'üncü madde kapsamında olup madde hükümlerinden yararlanamayan yatırımcı ve işletmeciler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde söz konusu hükümlerden yararlandırılacak. Bu başvurularda bedel, geçici 23'üncü maddede öngörülen usulde hesaplanan bedelin 3 katı olarak belirlenecek.

Geçici 23'üncü madde ve bu düzenleme kapsamında yapılan başvuruların işlemleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Bu süre sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun süre uzatımı işlemleri sonuçlandırılamayan kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izinleri ile kira sözleşmeleri hakkında bu tarihten sonra süre uzatım işlemi yapılmayacak.

