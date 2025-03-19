Turizm Sektöründe Yangın Yönetmeliği ve Denetim Toplantısı

Otellere yönelik yürütülen denetimler ve yeni yangın yönetmeliği ile ilgili olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde toplantı düzenlendi.

Toplantıyı değerlendiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Sektör temsilcileri ile kurum yetkililerini buluşturduğumuz toplantımızda, Kartalkaya'da yaşanan elim yangın faciasının ardından otellere yönelik yürütülen yoğun denetimlerin etkilerini değerlendirdik. Tesislerimizde zaten kayda değer eksikliğin olmadığını vurgulayıp, yeni yönetmeliğin ardından piyasada tedarik sorunu yaşandığına dikkat çektik. Yeni yönetmeli ile birlikte hızla artan taleplerin fiyat artışına da sebep olduğunu belirtip, iş insanlarımıza bu sebeplerden dolayı zaman tanınması gerektiğini açıkladık" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, toplantıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Sektör temsilcileri ile kurum yetkililerini buluşturduğumuz toplantımızda, Kartalkaya'da yaşanan elim yangın faciasının ardından otellere yönelik yürütülen yoğun denetimlerin etkilerini değerlendirip, kurumlara taleplerimizi aktardık. Ülkemizi yasa boğan elim olayın bir daha tekrarlanmaması için turizmciler olarak gerekli önlemleri alma konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu toplantıda bir kez daha ifade ettik. Denetimlerin ise sezona hazırlanan tesislere zarar vermeden, maddi ve manevi kayıplara neden olmadan yürütülmesi gerektiğini toplantımızda bir kez daha vurguladık. Zaten bölgemizde faaliyet gösteren turizm tesislerimizin büyük bölümünde kayda değer eksiklik olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü hem acenteler hem de tesisler iç denetimlerini kendileri her yıl yapmaktadır. Ama son yaşadığımız elim olayın ardından gündeme gelen Yeni Yangın Yönetmeliği ile piyasada ciddi bir tedarik sorunu yaşanmaya başladı. Bunun yanında yoğun ve hızlı gelişen taleplerle de Yeni Yangın Yönetmeliği'ne uygun malzemelerde çok ciddi bir fiyat artışı oldu. Bu sebeplerden dolayı da kurumlarımız turizmcilerimize gerekli zamanı tanımalı. İlgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek, turizm bölgelerimizin sürdürülebilir ve güvenli bir yapıya kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Toplantıya ALTSO Başkanı Eray Erdem'in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürü Hakan Seven, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, ALTİD Başkanı Burhan Sili, siyasi partilerin ilçe başkanları, turizmde faaliyet gösteren dernek başkanları ve çok sayıda turizm sektöründen iş insanı katıldı. - ANTALYA