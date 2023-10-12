Turizm Amaçlı Konut Kiralamaları İçin Kanun Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin tümü üzerinde söz alan milletvekilleri, konut kiralamalarının turizm sektörüne katkısını ve düzenlemelerin önemini vurguladı.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, herkesin gurur duyduğu bir şirket olan BAYKAR'ın şu andaki piyasa değerinin 10-15 milyar doları bulduğunu, bir "paylaşım ekonomisi" şirketi olan Getir'in ise 12 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu anlattı.

Airbnb'nin piyasa değerinin ise 86 milyar dolara ulaştığını belirten Türkeş Taş, "Kısa süreli turizm amaçlı konut sağlamayı da bu başlık altında değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü burada yapılacak düzenlemeler paylaşım ekonomisinin diğer alanlarını da etkileyebilir." diye konuştu.

Türkeş Taş, teklifle getirilen izin belgesi alma sürecine değinerek, "Başvurup tabela almanın şahsen işleri zorlaştıracağını düşünüyorum. Bu dijital olarak yapılabilir. E-devlet üzerinden başvuru yapıp dijital bir belgeleme yapmak hem daha kolay hem daha hızlı olur." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye'nin turizmde dünya devleri ligine yükselmesinde partisinin uyguladığı klasik turizm anlayışının ötesinde katılımcı ve çevreci turizm anlayışının katkısının etkisinin büyük olduğunu kaydederek, "Bu sene 56 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Yıl sonunda da inşallah bu hedefi yakalamış olacağız." şeklinde konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de turizmde alternatif konaklama arayışları sonucunda günlük ya da haftalık kiralamaların yükselen bir trend haline geldiğini hatırlatan Kılıç, "Bu sebeple ortaya çıkan bu ihtiyacın yasal bir zemine oturtulması söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Anayasa'ya aykırılık" iddiası

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, düzenleme kapsamında konut kiralamalarında binadaki tüm kat maliklerinin onayının alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Bu şekilde vatandaşın mülkiyet hakkının yok edildiğini söyleyen Tanal, "Alt kiracıyı da yasaklıyorsunuz. Anayasamız'da girişimci özgürlüğü var, ona aykırı. Mal sahibi olarak kiraya verirken onun da bir başkasına kiraya vermesine yetki veriliyor. Siz bunu da kısıtlıyorsunuz. Bu da Anayasa'daki sözleşme özgürlüğüne aykırı. Kimlik bildirme, vergilendirme doğru ama bu konuda sıkıntılar var." ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise turizm bölgelerinde günübirlik veya kısa süreli konut kiralayanların vatandaşlar olduğunu söyleyerek, yabancı turistlerin bu konutları kiralamadığını, lüks otellerde konakladığını belirtti.

Kanun teklifini otelcilerin hazırladığını ileri süren Yıldız, yoksul insanların evlerinin bir odasını kiraya vermesinin bu teklifin yasalaşmasıyla engelleneceğini de söyledi. Yıldız, "Evini kiraya veren yoksul insanların bu izin belgelerini almaları mümkün değil. Bu teklif turizme katkı sunmayacak, turizmi engelleyecek." sözlerini sarf etti.

"Kayıt altına alınacak"

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

Teklif konusunda her türlü öneriye ve eksikliklerin giderilmesine açık olduklarını söyleyen Kaya, teklifin, söz konusu konutlar açısından güvenlik zafiyetinin giderilmesini sağlayacağını vurguladı. Düzenlemeyle turizm amaçlı konut kiralamalarından elde edilen gelirlerin kayıt altına alınacağını ve vergilendirileceğini kaydeden Kaya, teklifte yer alan "100 gün" kıstasının, tek seferlik ve kullanıcı bazlı olacağını, yıl içerisinde 100 günü aşmamak üzere birden çok sözleşme düzenlenebileceğini anlattı.

Bu yerlerde genel ahlaka aykırılık tespitinin ise kanunda bu başlık altında sayılan hallerde uygulanacağını belirten Kaya, söz konusu durumların oluşması halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Düzenlemenin turizm amaçlı kiralamaları bazı koşullara bağladığına dikkati çeken Kaya, teklifin kiralık ev bulma sorununun çözümüne katkı sunabileceğini ifade etti.

Katı atık bertaraf tesisleri konusundaki eleştirileri anımsatan Kaya, "Atık su tesislerinin projelendirilmesi konusunda Bakanlık teknik destek sunuyor, belediyelerin işine karışmıyor." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bazı milletvekillerinin kiraların yüksekliğinden şikayet ettiğini anımsatarak, "Bu teklif, bu ihtiyaca da cevap verecek bir fonksiyona sahip. Her konutun kayıt dışı kiralanması yerine, 100 günün üzerinde istenildiği gibi kiraya verilebildiği için nispeten kiralar daha uygun bir yere çekilebilir." şeklinde konuştu.

Alpaslan, teklifle, kat maliklerinin tümünün onayının zorunlu kılındığını da anımsatarak, "Bu, uzun süreli kiralamaya yöneltecek. Kat maliklerinin oybirliğiyle kiralamak için onayını alamıyorsa her vatandaş gibi uzun süreli kiralama yapabilirler." dedi.

Komisyonda teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.