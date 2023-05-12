Turgutlu Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak

Turgutlu Belediyesi, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak. Uygulama kapsamında Engelsiz Ulaşım Aracı, 14 Mayıs Pazar günü oy verme işleminin devam edeceği 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Turgutlu Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde özel gereksinimli seçmenlerin demokratik hakları olan oy verme işlemini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak.

Oy kullanacak özel gereksinimli seçmenler, ekipler tarafından Engelsiz Ulaşım Aracı ile evinden alınıp oy kullanacağı okula götürülecek; oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra evine bırakılacak.

Hizmetten yararlanmak isteyen özel gereksinimli vatandaşların Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait 0236 313 10 78 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırması gerekecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Özel gereksinimli hemşehrilerimizin 14 Mayıs'ta oy kullanacakları okullara zahmetsiz bir şekilde ulaşmaları için ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Vatandaşların demokratik hakları önünde hiçbir engel olamaz. Tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.