Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu. Başkan Akın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla Kuzey Makedonya Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovskı ve hükümet yetkililerinin misafiri oldu. Akın'a Kuzey Makedonya ziyaretinde; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, İzmir MAK-GÖÇ Başkanı Kadri Altınkalp ve Manisa MAK-GÖÇ Başkanı Cevdet Cömert eşlik etti. Başkan Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç yıl eğitim gördüğü ve askeri başarısında büyük önemi olan Manastır Askeri İdadisi'ni de ziyaret etti. Başkan Akın'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti seyahati Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Avrupadan Sorumlu Dışişleri Bakanı Bojan Marıcıc ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile gerçekleştirdiği toplantılar ile devam etti. Başkan Akın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve Kültür Bakanı Yardımcısı Daim Luçi ile birlikte Melnica Karşılaşmaları etkinlik programına da katıldı. Başkan Akın, ziyarete ilişkin şunları söyledi: 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovskı ve hükümet yetkililerinin misafiri olduk. Makedonya Cumhuriyeti Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Avrupadan Sorumlu Dışişleri Bakanı Bojan Marıcıc ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Dost ülke Kuzey Makedonya'mız ile kurduğumuz gönül köprümüzü ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Kendilerine ev sahiplikleri çok teşekkür ediyorum.'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu.

Başkan Akın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla Kuzey Makedonya Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovskı ve hükümet yetkililerinin misafiri oldu.

Akın'a Kuzey Makedonya ziyaretinde; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, İzmir MAK-GÖÇ Başkanı Kadri Altınkalp ve Manisa MAK-GÖÇ Başkanı Cevdet Cömert eşlik etti.

Başkan Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç yıl eğitim gördüğü ve askeri başarısında büyük önemi olan Manastır Askeri İdadisi'ni de ziyaret etti. Başkan Akın, Atatürk için ayrılan bölümde anı-şeref defterine, şunları kaydetti:

"Büyük Atam; Bize göstermiş olduğun yolda, ilke ve inkılaplarını gelecek nesillere ulaştırmak için mücadele etmekten büyük onur duyuyorum. Bıraktığın vatan ve cumhuriyet bizlere emanet. Ruhun şad olsun."

Başkan Akın'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti seyahati Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Avrupadan Sorumlu Dışişleri Bakanı Bojan Marıcıc ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile gerçekleştirdiği toplantılar ile devam etti. Başkan Akın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve Kültür Bakanı Yardımcısı Daim Luçi ile birlikte Melnica Karşılaşmaları etkinlik programına da katıldı.

Başkan Akın, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovskı ve hükümet yetkililerinin misafiri olduk. Makedonya Cumhuriyeti Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Avrupadan Sorumlu Dışişleri Bakanı Bojan Marıcıc ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Dost ülke Kuzey Makedonya'mız ile kurduğumuz gönül köprümüzü ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Kendilerine ev sahiplikleri çok teşekkür ediyorum."