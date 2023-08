Turgut Altınok'tan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı hakkında, "Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız uygun görürlerse, aday olmamı isterlerse, yani bizde de görev istenmez, verilir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırız" dedi.

Keçiören'de 20 yılı aşkın süredir görevini devam ettiren Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na adaylığı yönünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı ve Cumhur İttifakı'nın görev vermesi halinde adaylığı kabul edeceğini aktardı.

"Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor"

Keçiören'in bir başarı hikayesi olduğunu ve ilçede 20 yıldır görev yaptığını dile getiren Altınok, "Buradan girin Cumhuriyet Kulesine kadar Türkiye'de örneği olmayan bir belediyecilik, eser ve hizmet belediyeciliği var. Buradan çıkın çocuk, genç, yaşlı, doğa, spor, sanat, kültür, tarihi geçmişimiz birçok güzellikleri doya doya göreceğiniz, yaşayacağınız bir alandır. Makam ve mevkiler gelip geçici. Geride eserler ve hizmetler bırakmalıyız. Yani Ankara'yı biliyoruz, Ankara'yı tanıyoruz. Her seçim dönemi de bizim ismimiz geçer. Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor. Tabii parti teşkilatımız, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız uygun görürlerse aday olmamı isterlerse yani bizde de görev istenmez, verilir. Benim böyle bir anlayışım var. İnanıyoruz ki hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırız, hem de Ankara çok eser ve hizmet kazanır. Ankara'mızın beş yılı maalesef ıvır zıvır işlerle heba ve heder olmuştur. Ankara'ya katma değer kazandıracak bir tane eser proje yok. Yani bizim bütçemiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser bütçesi kadar, yani sanatçıya verdiği bütçe kadar. O kadar da yok ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden fazla iş yapıyoruz. Her gün neredeyse açılış yapıyoruz. Her gün temel atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı biliyoruz, Ankara da bizi biliyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması halinde projelerinin hazır olduğunu ve Başkent'in birçok eser ve hizmete kavuşacağını dile getiren Altınok, "Kendimiz hazırız. Ankara'yı biliyoruz, Ankara da bizi biliyor. Dolayısıyla biraz önce söyledim, bizde görev talep edilmez, verilir. Allah izin verirse hem Ankara'yı alırız, hem de Ankara çok büyük eserlere ve hizmetlere kavuşur" diye konuştu.

Ankaralıların akşam gezmesi için Keçiören'i tercih ettiğini aktaran Altınok, "Türkiye'nin en büyük şelalesi Keçiören'de. Yani en büyük şelale, enine boyuna çarptığınız zaman Türkiye'de kesiverdi. Dünyanın en büyük doğal görünümlü yapay şelalesine ev sahipliği yapıyoruz ama bir yapaylık yok. Yani bu sıcaktan insanlarımız serinlemek için Antalya'ya gitmesine gerek yok. Uzaklara gitmesine gerek yok. Elli dönüm alanda lavanta bahçemiz, gül çiçek bahçemiz var. Burada da Isparta'ya gitmeye gerek yok. Keçiörenimiz, yaşayan bir güller şehri" dedi. - ANKARA