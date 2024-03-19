Turgut Altınok: ABB Başkanı nerenin belediye başkanı?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı?" dedi.

Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde yaptığı konuşmada, seçimi kazandıkları takdirde Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Mamak'ta işsizlik probleminin önüne geçeceklerini belirtti.

Evi olmayan 20 bin vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak'a hiçbir hizmet yapmadığını ileri sürdü.

Turgut Altınok, "'Kayıp, Ankara büyükşehir Belediye Başkanı aranıyor' diye ilan vermek gerekiyor. Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı? Herhalde en çok Londra'nın sokaklarında görüyorlar. İnanın Londra'nın sokaklarında olduğu kadar Ankara'nın sokaklarında yok." diye konuştu.

Seçildiği takdirde pazarların ucuz, parkların huzurlu olacağını söyleyen Altınok, vatandaşlardan Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya oy vermelerini istedi.

Başkentteki trafik problemi nedeniyle bir yerden bir yere gitmenin çile olduğunu dile getiren Altınok, "Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi? 5 yıl çekilir mi bu çile? İyi düşünsün Ankaralı hemşerilerim." dedi.