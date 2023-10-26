Tunus, Uluslararası Frankofon Örgütünden Gazze'ye sessiz kalınmamasını istedi

Tunus, Uluslararası Frankofon Örgütünden abluka altındaki Gazze Şeridi'nin bombalanmasına karşı sessiz kalınmamasını istedi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ın Uluslararası Frankofon Örgütü Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Frankofon Bakanlar Konferansı Başkanı sıfatıyla Genel Sekreter Mushikiwabo ile konuşan Dışişleri Bakanı Ammar, Uluslararası Frankofon Örgütünün Gazze'dekine benzer felaket durumlarında sessiz kalmasının örgütün temel değerleriyle bağdaşmadığını iletti." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Frankofon Örgütünün, Gazze'nin bombalanmasına tepki vermede gecikmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşam hakkına saygı, farklılıklara rağmen bir arada yaşama gibi ortak değerlerin tesisi için örgütün daha aktif rol alması gerektiği kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, " Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadeleriyle çatışmaların ilk gününden itibaren Filistin'e destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Said, 20 Ekim'de bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Ammar'a "Filistinlilere yönelik katliamların durdurulması ve Filistin'in özgürleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında tüm ulusal güçlerle diplomatik çalışmaları yoğunlaştırması" talimatı vermişti.

Uluslararası Frankofon Örgütü

Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Frankofon Örgütü, Fransızca konuşulan 21 ülke arasında kültür, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliğini teşvik etmek amacıyla yapılan anlaşmanın ardından "Kültür, Eğitim, Bilimsel Araştırmalar Alanında İş Birliği Ajansı" adıyla 20 Mart 1970'de Nijer'de kuruldu.

Dönemin Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Senegal Cumhurbaşkanı Leopard Sedar Senghor, Nijerya Cumhurbaşkanı Hamani Diori ve Kamboçya Başbakanı Norodom Sihanuk'un girişimleri örgütün kuruluşunda etkili oldu.

1998'de "Frankofon Hükümetler Ajansı" olarak değiştirilen kuruluş, 2007'de Uluslararası Frankofon Örgütü adını aldı.

2014'e kadar 57'si üye, 23'ü gözlemci üye olmak üzere 80 ülkeden oluşan örgüt, şu anda 54 tam üye, 7 kısmi üye ve 27 gözlemci üye olmak üzere 88 ülkeden oluşuyor.

Temel görevleri Fransız dilinin tanıtımı, kültürel ve dilsel çeşitlilik, barış, demokrasi, insan hakları ve eğitime destek olarak açıklanan örgütün, dünya genelinde 6 bölge ofisi ve 4 daimi temsilciliği bulunuyor.