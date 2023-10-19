Tunus Ulusal Avukatlar Birliği, Uluslararası Avukatlar Birliği Başkanı'nı kınadı

Tunus Ulusal Avukatlar Birliği, Uluslararası Avukatlar Birliği Başkanı Urquiola de Palacio'nun İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamayı kınadı ve UIA'nın tüm uluslararası programlarını boykot etme kararı aldı.

Tunus Ulusal Avukatlar Birliği, Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Başkanı Urquiola de Palacio'nun İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaya ilişkin Birlik adına yayımladığı mesajda Filistin tarafını kınamasına tepki gösterdi.

Tunus Ulusal Avukatlar Birliği, UlA Başkanı de Palacio'nun mesajına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası bir kurum olan Uluslararası Avukatlar Birliği adına üyelere danışmadan başkanın tek taraflı yaptığı açıklamada, sivillere karşı en iğrenç suçları işleyen siyonist işgalciye karşı tek kelime etmeden Filistin tarafını kınaması kabul edilemez. Başkan de Palacio, bu açıklamasından vazgeçmediği sürece, Tunus Ulusal Avukatlar Birliği olarak UIA'nın tüm uluslararası programlarını boykot etme kararı aldık." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Avukatlar Birliğinin kuruluşunun en temel özelliğinin tarafsızlık ilkesi olduğuna vurgu yapılanan açıklamada, "Birliğin öngördüğü doğrultuda en önemli görevi, tüm siyasi ve ideolojik çatışmalardan bağımsız, hak, özgürlük, adalet ve eşitlik değerlerini savunmaktır. İşgal altındaki Filistin halkı, Birleşmiş Milletler kararları uyarınca direnme ve topraklarını savunma haklarına sahiptir. UIA'nın İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını göz önünde bulundurarak siyonist yönetime karşı tutumunu gözden geçirmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UIA Başkanı de Palacio 12 Ekim'de Birliğin internet sayfasında yayımladığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınamıştı.

İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına karşı herhangi bir ifadeye yer verilmeyen açıklama Faslı ve Tunuslu hukukçular tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.