Tunus'ta Siyasi Tutukluların Serbest Bırakılması Çağrısı

Tunus'ta Siyasi Liderleri Savunma Komitesi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan "siyasi tutukluların" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Komite, 8 ayı aşkın süredir tutuklu yargılanan "siyasi mahkumlara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hukukçulardan oluşan komitenin açıklamasında, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi, Umut Partisi lideri Rida Bilhac'ın 8 ayı aşkın süredir tutuklu yargılandıklarını, Tunus Ceza Kanununa göre müvekkilleri hakkında derhal tahliye kararı alınması gerektiği belirtildi.

Son olarak 23 Ekim'de görülen duruşmada soruşturma hakiminin tahliye taleplerini reddettiği belirtilen açıklamada, "yargılamanın siyasi olduğu ve mahkemenin karar vermede tarafsız kalamadığı" savunuldu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından cezaevine konulmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.