Tunus'ta siyasi tutukluların avukatları hakkında soruşturma başlatıldı

Tunus'ta devletin güvenliğine karşı komplo kurma davasında yargılanan siyasi tutukluların savunma heyetinde yer alan avukatlar İslam Hamza ile Delile Bin Mübarek hakkında soruşturma başlatıldı. Siyasi Tutukluları Savunma Komitesi, açılan soruşturmaya ilişkin tepkisini dile getirdi.

Tunus'ta "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" davasında yargılanan "siyasi tutukluların" savunma heyetinde yer alan avukatlar İslam Hamza ile Delile Bin Mübarek hakkında soruşturma başlatıldı.

Siyasi Tutukluları Savunma Komitesi, açılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyasi tutukları savunma heyetinde yer alan İslam Hamza ve Delile Bin Mübarek'in yaptıkları açıklamalar nedeniyle yargıya sevk edilmesini kınıyoruz. Savunma ekibine baskı kurmayı ve gözdağı vermeyi amaçlayan bu soruşturma talebi savunma hakkına yönelik ciddi bir tehdit teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Avukat Delil Bin Mübarek, dün "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" davasına ilişkin basına yaptığı açıklamada, Fransa'nın Tunus Büyükelçisi Andre Baran, eski Fransa'nın Tunus Büyükelçisi Olivier Poivre d'Arvor, eski İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Fabrizio Saggio, eski İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Lorenzo Fanara, Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro, İspanya'nın Tunus Büyükelçisi Ardizone Guillermo, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Natasha Franceschi'nin dinlenilmesi için mahkemeye dilekçe verdiklerini duyurmuştu.

Bin Mübarek, avukat İslam Hamza hakkında, diplomatların dinlenilmesinin talep edildiği dilekçe hakkında kamuoyunu bilgilendirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtmişti.

Öte yandan Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği, savunma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle bir an önce Bin Mübarek ve Hamza için başlatılan soruşturmanın sonlandırılması çağrısı yaptı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.