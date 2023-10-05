Tunus'ta siyasi tutukluların açlık grevi protestosuna aileler de katıldı

Tunus'ta siyasi tutukluların, 'dava sürecinde yaşadıkları hukuksuzlukları' protesto etmek için başlattıkları açlık grevine aileleri de katıldı. Siyasi tutukluların açlık grevi eylemine destek vermek için başlatılan açlık grevine tutuklu ailelerinin yanı sıra siyasilerden, insan hakları aktivistlerinden ve STK temsilcilerinden de katılım oldu.

Tunus'ta siyasi tutukluların, "dava sürecinde yaşadıkları hukuksuzlukları" protesto etmek için başlattıkları açlık grevine aileleri de katıldı.

Cumhuriyet Partisi Sözcüsü Visam es-Sagir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyasi tutukluların açlık grevi eylemine destek vermek için bugün başlattığımız açlık grevine tutuklu ailelerinin yanı sıra siyasilerden, insan hakları aktivistlerinden ve STK temsilcilerinden de katılanlar var." dedi.

Açlık grevini Cumhuriyet Partisi'nin başkent Tunus'taki genel merkezinde başlattıklarını belirten Sagir, "Eylemlerimizle siyasi tutuklularla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Başlattığımız sembolik açlık grevine, 60'ın üzerinde kişi katıldı." diye konuştu.

"Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yargılanan siyasilerden Hayyam el-Turki'nin 8 aydır tutuklu olmasına rağmen sadece bir defa mahkemede dinlendiğine dikkati çeken Sagir, açlık grevinin amacının "dava sürecinde yaşanan hukuksuzlukları protesto etmek" olduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, açlık grevlerine ilişkin dün yaptığı açıklamada, sol görüşlü muhalefetin geçmişte Nahda Hareketi'ne karşı ithamlarına işaret ederek "Onlar daha düne kadar 'sen katilsin' diyorlardı, bugün beraber açlık grevi yapıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Tunus'ta "siyasi tutuklulardan" açlık grevi

Tunus'taki siyasi tutuklulardan Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek 25 Eylül'de, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de 2 Ekim'de açlık grevine başlamıştı.

Nahda Hareketi de 29 Eylül'de yaptığı açıklamayla, tutuklu bulunan eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 3 günlük açlık grevine girdiğini duyurmuştu.