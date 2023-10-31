Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'nin hapis cezası yükseltildi

Tunus'ta eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye "terörü övdüğü" iddiasıyla verilen 1 yıllık hapis cezasının Temyiz Mahkemesince 15 aya yükseltildiği bildirildi.

Nahda liderine destek için oluşturulan "Gannuşi Yalnız Değildir" sosyal medya hesabından yapılan açıklamada üst mahkemenin kararı paylaşıldı.

Açıklamada, "Pazartesi günü Tunus Temyiz Mahkemesinde görülen davada, Gannuşi hakkında daha önce verilen 1 yıllık hapis cezası 15 ay hapse yükseltildi." ifadeleri kullanıldı.

Gannuşi'ye yönelik suçlamaların "siyasi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Nahda liderinin "keyfi" olarak tutuklandığı gerekçesiyle duruşmalara çıkmadığı vurgulandı.

Tunus Asliye Mahkemesinden 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine "tağudun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında Gannuşi "terörü övmek suçundan" 1 yıl hapis ve bin dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldığı duyurulmuştu.

Gannuşi 17 Nisan'dan bu yana farklı davalardan tutuklu yargılanıyor

Bir emniyet mensubu, Gannuşi'nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik "tağut" ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ise tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu yargılanıyor

Tunus'ta 11 Şubat'ta başlayan operasyonlarla gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.