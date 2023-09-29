Tunus'ta Nahda Hareketi lideri açlık grevine başladı

Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve haklarının iadesi için 3 günlük açlık grevine başladı. Nahda Hareketi, Gannuşi'nin açlık grevine başlamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 3 günlük açlık grevine başladı.

Nahda Hareketi, Gannuşi'nin açlık grevine başlamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sayın Raşid el-Gannuşi, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve haklarının iadesi için açlık grevinde olan siyasi tutuklu Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek ile dayanışma için 3 günlük açlık grevine başladı." ifadeleri kullanıldı.

Bin Mübarek'in dört gündür açlık grevinde olduğu hatırlatılan açıklamada, Nahda Hareketi'nin başta Gannuşi olmak üzere tüm siyasi tutuklulara destek vermeye ve onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Açlık grevindeki arkadaşlarımızın sağlığından sorumlu tüm yetkililere, haksız ve nedensiz yargılanan tüm siyasi tutukluları bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. " ifadelerine yer verildi.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

"Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.