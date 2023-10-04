Tunus'ta Muhalefet Partisi Başkanı Gözaltına Alındı

Tunus'taki muhalefet partilerinden Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi gözaltına alındı.

Abir Musi'nin avukatı Nufel Buden AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin gözaltına alındığını söyledi.

Musi'nin neden gözaltına alındığına dair bilgilerinin olmadığını belirten Buden, "Müvekkilim, Cumhurbaşkanlığınca alınan 24 Aralık'taki Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçim kararına itiraz etmek için savcılığa yazılı şikayette bulunmuştu. Parti başkanı olan Musi'nin, alınan seçim kararına itiraz hakkı var, bu yüzden idari mahkemeye bu kararın durdurulması için başvurmuştu" ifadelerini kullandı.

Avukat Buden, Musi'nin, Cumhurbaşkanı Kays Said'i "meşru" olarak görmediğini anlatarak, müvekkilinin sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken emniyet güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi, sonraki süreçte siyasi partilere yönelik tutumundan dolayı Said'e karşı cephe almıştı.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.