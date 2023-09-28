Tunus'ta Muhalefet Partileri Seçimleri Boykot Etme Çağrısı Yaptı

Tunus'ta muhalefette yer alan 4 siyasi parti, 24 Aralık'ta düzenlenecek 'Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey' seçimlerini boykot etme çağrısı yaptı. İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin ortak açıklama yaptı.

Tunus'ta muhalefette yer alan 4 siyasi parti, 24 Aralık'ta düzenlenecek "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimlerini boykot etme çağrısı yaptı.

İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "24 Aralık'ta düzenlenecek Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerini boykot etme kararı, Tunusluların çalışma, özgürlük ve meşru hak taleplerini gerçekleştirebilecekleri demokratik ve sosyal bir sistemin yolunu açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, milliyetçi görüşleriyle ön plana çıkan Halk Akımı Partisi tarafından yapılan açıklamada ise parti olarak 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimlere katılacaklarını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkede ilk defa yapılacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey için iki turlu seçimlerin ilk turunun 24 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Said, ilk turda salt çoğunluğu sağlayanın çıkmadığı seçim bölgelerinde en çok oy alan iki adayın ikinci turda yarışacağını açıklamıştı.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.