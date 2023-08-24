Tunus'ta muhalefet hükümetin siber suçlarla mücadele açıklamasını eleştirdi

Tunus'ta muhalefet partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi, hükümetin siber suçlarla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Cephe, açıklamanın muhalifleri susturmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, hükümetin siber suçlarla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamayı, "muhalifleri susturmaya çalışmak" şeklinde niteledi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden, Tunus Adalet, İçişleri ve İletişim Teknolojileri Bakanlıklarının, "yalan haber yaymak, küfretmek ve devlet görevlilerine hakaret" gibi siber suçlarla mücadeleye ilişkin ortak açıklamasına tepki geldi.

Muhalif cepheden yapılan açıklamada, bakanlıkların söz konusu kararının "alışılmışın dışında" olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlıklardan yapılan açıklama umutsuz bir girişim. Ülkedeki şiddetli ekonomik ve sosyal kriz karşısında, halkın artan memnuniyetsizliğini dile getirenlerin ve hükümeti eleştirenlerin ifade özgürlüğüne savaş ilanı niteliğinde."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün Adalet Bakanı Leyla Ceffal, İçişleri Bakanı Kemal el-Faki, İletişim Teknolojileri Bakanı Nizar bin Naci, Ulusal Güvenlik Müdürü Murad Saidan, Ulusal Muhafızlar Komutanı Hüseyin el-Garbi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Abdurrauf Ataallah ile toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, siber suçlar ile sosyal medyadaki düzensizliğe son vermek için birçok ülkeyle işbirliği yapma ihtiyacı ele alınmıştı.

Said, toplantıda, sosyal medyada karalama ve gözdağı verme kampanyalarının genellikle belirli kişi ve kurumları hedef aldığını söylemiş, bu kampanyaların, ismini vermediği bazı gruplar tarafından planlanarak kaosa ve istikrarı bozmaya yönelik yürütüldüğünü savunmuştu.