Tunus'ta Fransa Büyükelçiliği Önünde İsrail Protestosu

Tunus'taki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklediği için Fransa'yı protesto etti. Gösteriye katılan öğrenciler, Fransa ve Amerika'yı Siyonist saldırıların ortağı olarak nitelendirdi.

Tunus'taki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklediği için Fransa'yı protesto etti.

Tunus Ulusal Öğrenci Birliğinin çağrısıyla başkent Tunus'taki Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan öğrenciler, "Fransa ve Amerika Siyonist saldırıların ortağı", "İşte Fransa, işte sömürge", "Halk Siyonistlerle normalleşmeyi istemiyor" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan öğrencilerden Esale Azuzi, Fransa'nın Filistin'e destek gösterilerini yasaklamasına tepki amacıyla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösterinin ardından eylemciler olaysız dağıldı.

Tunus'ta, Filistin- İsrail çatışmalarının başlamasının ardından şu ana kadar Filistin'e destek amacıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine birçok gösteri yapıldı.

Gösterilerde, İsrail ile normalleşmenin suç sayılması için kanun çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin 7 Ekim'de yaptığı açıklamada "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." demişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.