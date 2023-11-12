Tunus Genel Öğrenci Birliği'nin çağrısıyla başkent Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Başkentin merkezinde yer alan 5. Muhammed Caddesi'ndeki İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, Habib Burgiba Caddesi'ndeki Tunus Şehir Tiyatrosu'na yürüdü.

Tiyatro önünde eylemlerine devam eden göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Birliğin yönetiminde yer alan Hüssam Aniba AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yürüyüşü, Filistin'e destek için düzenlediğimiz eylemlerin bir parçası olarak gerçekleştirdik. Bu eylemlerimizin Filistin meselesinin gündemde kalmasına ve Arap ülkelerindeki yöneticilerin onurlu bir duruş sergilemelerine vesile olmasını istiyoruz." dedi.

Sokakların Filistin'deki zulme karşı sessiz kalmadığına dikkati çeken Aniba, şöyle devam etti:

"Filistin'deki krizin çözümü için yapılacak diplomatik girişimleri desteklemek için sokakları doldurmamız gerekiyor. Birlik olarak devletin (Tunus) bir an önce normalleşmeyi ( İsrail ile) suç sayan yasayı çıkarmasını bekliyoruz."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.