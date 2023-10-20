Tunus'ta oluşturulan Filistin Direnişini Destekleme Ulusal Komitesi, ABD ve Fransa büyükelçilerinin sınır dışı edilmesini ve diplomatik ilişkilerin düşürülmesini talep etti. Komite, basın toplantısı düzenleyerek Filistin'deki çatışmaları değerlendirdi ve Tunusluları Filistin ile dayanışma gösterilerine katılmaya çağırdı.

Tunus'ta Filistin Direnişini Destekleme Komitesi ABD ve Fransa Büyükelçilerinin Sınır Dışı Edilmesini Talep Etti

Tunus'ta Filistin Direnişini Destekleme Ulusal Komitesi, ABD ve Fransa büyükelçilerinin sınır dışı edilmesini ve bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesini talep etti.

Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle oluşturulan komite, Filistin'de yaşanan çatışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Tunus Gazeteciler Sendikasında düzenlenen toplantıda konuşan İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami, "Siyonist işgalcinin ortakları ABD ve Fransa Büyükelçilerinin sınır dışı edilmelerini ve bu ülkeler ile ilişkiler düşük seviyeye çekilmesini istiyoruz." dedi.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Naile ez-Zeglami ise, Filistinli kadınların acılarını paylaşmak ve Filistin halkı ile dayanışma için başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde bir Filistin çadırı kuracaklarını belirtti.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına protesto mesajları göndereceklerini söyleyen Zeglami, "Devam eden vahşi saldırılarda hamile kadınlar, çocuklar ve bebekler hedef alınıyor. İşlenen bu savaş suçlarına karşın uluslararası toplum sessizlik içinde." diye konuştu.

Komite, Tunuslulara ülke genelinde düzenlenen Filistin ile dayanışma gösterilerine katılmaları çağrısı yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.