Tunus'ta eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri serbest bırakıldı

Tunus'ta 25 Şubat'tan bu yana tutuklu yargılanan eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi, serbest bırakıldı.

Şevaşi'nin oğlu İlyas eş-Şevaşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Tunus Asliye Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuksuz yargılanmasına hükmedilerek, serbest kaldığını duyurdu.

Başbakan Necla Buden Ramazan'ın istifa ettiği yönünde yaptığı açıklamanın ardından "yalan haber yaymak" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Şevaşi, 25 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.