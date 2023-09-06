Tunus'ta eski Başbakan serbest kaldı

Tunus'ta gözaltına alınan eski Başbakan Hammadi el-Cibali, savcılıktaki 7 saatlik sorgulamanın ardından serbest kaldı. Cibali'nin savunma heyetinden Avukat Muhtar el-Cemai, müvekkilinin görevi sırasındaki bazı atamalar, politikaları ve ekonomik arka plana sahip bir dava nedeniyle sorgulandığını belirtti. Cibali'nin eşi Vahide Trabelsi'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Cibali sabah saatlerinde polisler tarafından başkent Tunus'un güneyindeki Susa kentindeki evlerinden gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta gözaltına alınan eski Başbakan Hammadi el-Cibali, savcılıktaki 7 saatlik sorgulamanın ardından serbest kaldı.

Cibali'nin savunma heyetinden Avukat Muhtar el-Cemai, müvekkilinin görevi sırasındaki bazı atamalar, politikaları ve ekonomik arka plana sahip bir dava nedeniyle sorgulandığını belirtti.

Cemai, Cibali'nin mali yolsuzluk davalarına bakan yargı birimi tarafından şüpheli olarak 7 saatlik sorgulanmasının ardından serbest kaldığını ancak incelemenin devam edeceğini kaydetti.

Cibali'nin eşi Vahide Trabelsi'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Cibali sabah saatlerinde polisler tarafından başkent Tunus'un güneyindeki Susa kentindeki evlerinden gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mayıs 2022'de "tehlikeli madde bulundurmak" suçlamasıyla eşiyle beraber gözaltına alınan Cibali, insan hakları kuruluşlarının tepkileri üzerine aynı gün serbest kalmıştı.

Nahda Hareketi üyesi Hammadi Cibali, 2011'deki Arap Baharı sürecinde ülkeden ayrılan Zeynelabidin bin Ali sonrasında kurulan hükümetlerde Aralık 2011 ile Şubat 2013 arasında Başbakanlık yapmıştı.

Tunus'ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlarda gözaltına alınan birçok muhalif tutuklandı.

Son olarak 3 Eylül'de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.

Tutuklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.