Tunus'ta Ennahda Hareketi Lideri Gannuşi gözaltına alındı

Tunus'ta Ennahda Hareketi Lideri Raşid El-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındı. Ennahda Hareketi, Gannuşi'nin gözaltına alınmasını "tehlikeli bir gelişme" olarak değerlendirerek derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tunus'ta Ennahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid El-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındı. Ennahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, Gannuşi'nin gözaltına alınması "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirilerek, "muhalefetteki siyasi aktivistlerin küfürleri"ne son vermesi ve Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Gannuşi'nin tutuklanmasının Tunuslulara hiçbir fayda sağlamayacağı belirtilirken, bu durumun yalnızca Gannuşi'yi değil, tüm parti arkadaşlarını da etkilediği söylendi.

Öte yandan, Tunus özel radyosu Mosaiqu FM tarafından yapılan haberde, Gannuşi'nin Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması sonucu sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi. - TUNUS