Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Kararları Protesto Edildi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı görevden alması protesto edildi. Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride siyasi tutukluların özgürlüğü ve darbeye karşı duruş vurgulandı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı görevden aldığı "olağanüstü kararlar" protesto edildi.

Muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride, "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Kahrolsun darbe", "Özgürlükler ve hürriyet için buradayız" dövizleri açıldı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi Lideri Ahmed Necib eş-Şabi, burada yaptığı konuşmada, "siyasi tutuklular parmaklıklar ardında kaldığı sürece mücadeleden vazgeçmeyeceklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Said'in iki yıl önce aldığı olağanüstü kararlara tepki gösteren Şabi, "25 Temmuz darbesine sevinenlerin beklentileri hani nerede? Ülkedeki kriz ağırlaşarak devam ediyor. Vatandaşlar ekmek almak için fırınların önünde kuyruk oluyor. Temel ihtiyaç maddelerinde kıtlık var. Maalesef acı gerçek şu ki devletin bunları alacak mali kaynağı yok." ifadelerini kullandı.

Tunus'un siyasi ve ekonomik krizi çözmekten uzak olduğunu vurgulayan Şabi, Cumhurbaşkanı Said yönetiminin başarısızlığa uğradığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarının yıl dönümü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.