Tunus'ta 5 terör hükümlüsü firar etti

Tunus'ta 5 terör hükümlüsünün başkentteki Mornegiyye Cezaevi'nden kaçtığı belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör davalarından hüküm alan 5 terörist, bugün şafak saatlerinde Mornegiyye Cezaevi'nden firar etti. Tüm güvenlik birimleri, bu kişilerin en kısa sürede yakalanmaları için operasyonlarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Firar eden 5 teröristin isimlerinin ve fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, "Somali" lakaplı Ahmed el-Maliki'nin muhalif siyasi liderlerden Muhammed Brahimi suikastıyla ilgili 24 yıl hapis cezasına, Raed Tuati'nin ise terör suçlarına karıştığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Tunuslu siyasetçi Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.