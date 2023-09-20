Tunus Savunma Bakanı İman Memiş ile ABD Kuvvetleri Komutanı General Michael Langley, işbirliğini ele aldı

Tunus Savunma Bakanı İman Memiş ile Afrika'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kuvvetleri Komutanı General Michael Langley, sınır güvenliği ve terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı. Görüşme, Tunus ile ABD'nin Kasım ayında yapacakları Ortak Askeri Komite Toplantısı'na hazırlık olarak gerçekleşti.

Tunus Savunma Bakanı İman Memiş ile Afrika'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kuvvetleri Komutanı General Michael Langley, sınır güvenliği ve terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Tunus Savunma Bakanlığı, ABD'nin Tunus Büyükelçisi Joey Hood'un da hazır bulunduğu bakanlıktaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmenin, Tunus ile ABD'nin önümüzdeki Kasım ayında Tunus-ABD Ortak Askeri Komite Toplantısına hazırlık teşkil ettiği belirtilen açıklamada, iki ülkeden birçok üst düzey askerin görüşmeye katılım sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Memiş'in, ABD ile yapılan askeri işbirliği kapsamında son yıllarda eğitim, öğretim, rutin dışındaki tehditlerle uyumlu techizatların sağlanması ve terörle mücadelede ikili işbirliğinin geliştiğini belirttiği aktarıldı.

İşbirliğinin özellikle kara ve deniz sınır güvenliğine önemli katkı sağladığına vurgu yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi temenni edildi.

Açıklamada, ABD'li General Langley'in ise Tunus ordusu ile işbirliğinin ve ortak askeri tatbikatların önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

ABD, 2011 yılından bu yana "güvenlik yardımı" kapsamında Tunus'a 225 milyon doların üzerinde askeri yardımda bulundu.